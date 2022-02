Ciało kobiety wyłowiono z wody w okolicach bydgoskiej Wyspy Młyńskiej

Policja pod nadzorem prokuratora będzie ustalać, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia

O tragicznym zdarzeniu służby ratunkowe zostały powiadomione w piątek rano. Tożsamość kobiety na razie nie jest znana.

- O godz. 6.11 otrzymaliśmy zgłoszenie o ciele w wodzie na wysokości ul. Mennica w Bydgoszczy - mówi st. kpt. Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Na miejsce pojechały dwa zastępy, w tym grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Nasze działania polegały na wyciągnięciu zwłok z wody, dalsze czynności prowadzi policja.Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dodaje, że tożsamość kobiety na razie nie jest znana. - To kobieta w wieku 50-60 lat. Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Wstępne czynności wykluczyły udział osób trzecich – mówi.Policja pod nadzorem prokuratora będzie ustalać, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.