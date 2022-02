Bieg z bronią o wadze ponad 10 kg. Kurs instruktora karabinu maszynowego [wideo]

Na toruńskim poligonie trwają ćwiczenia na kurs instruktora karabinu maszynowego UKM-2000. Uczestnicy poznawali już budowę broni, a dziś doskonalą umiejętności strzeleckie.

W kursie bierze udział siedmiu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z brygad z całej Polski. - Osoby, które do nas przyjeżdżają już przechodziły szkolenie podstawowe w swoich brygadach. Teraz doskonalą swoje umiejętności, uczą się nowego rodzaju prowadzenia szkolenia, żeby wykorzystywać go potem w swoich jednostkach – relacjonuje podporucznik Krzysztof Wójcik, oficer prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.Podczas szkolenia żołnierze muszą m.in. pokonać teren biegnąc, podciągając się, następnie przyjmują postawę strzelecką na stanowisku ogniowym nr 1, prowadzą ogień do celu nr 1. Potem zabezpieczają broń i przemieszczają się na kolejne stanowisko. - Ogólnie środek ogniowy, jakim jest ta broń jest najpotężniejszym z sekcji lekkiej piechoty WOT – opowiada jeden ze szkolących się żołnierzy, który przyjechał z Krakowa. - Kondycja fizyczna jest tu bardzo ważna, bo nie jest to lekka broń – waży ponad 10 kg. Trzeba być odpowiednio przygotowanym do przenoszenia jej i biegania z nią, to nie jest dla każdego.