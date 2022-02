Prawnik: 21-latek był pobudzony, matka dzwoniła na pogotowie. Po ataku w Toruniu

- Matka mężczyzny, który w styczniu ranił nożem kilkoro torunian, wcześniej próbowała wezwać pogotowie do pobudzonego syna - informuje Radosław Prątnicki, obrońca Luki L.

21-latek wyjaśniał, że prawdopodobnie ktoś w klubie dosypał mu jakiejś substancji do napoju. - Udzielenie pomocy mogłoby zapobiec dalszym wydarzeniom - uważa prawnik. - Matka zadzwoniła około godz. 4.00 na pogotowie, grubo ponad godzinę przed tym, jak doszło do pierwszych zdarzeń. Przyjazd karetki został odmówiony z zaleceniami, żeby syna położyć, poczekać godzinę i zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie - relacjonuje adwokat. - Później nasilające się objawy w zakresie świadomości, zachowania skutkowały tym, że syn ubrał się, wyszedł z mieszkania. Analiza treści zawiadomienia pokaże nam, czy można mówić o ewentualnych zastrzeżeniach, co do możliwości wcześniejszego udzielenia pomocy, aby zapobiec temu, co się później wydarzyło na ulicach Torunia.O komentarz poprosiliśmy Urząd Wojewódzki, który nadzoruje pracę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Rzecznik prasowy wojewody przekazał nam, że dane o połączeniach telefonicznych traktowane są jak dane medyczne, więc informacje na ich temat nie są udostępniane osobom postronnym. Pokrzywdzony może złożyć skargę do Urzędu na bezczynność służb.Dodajmy, że 21-latek przebywa w areszcie. Jest podejrzany o trzy zbrodnie, m.in. o dwa usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywotnie więzienie.