Uwaga! Na chodnikach i jedniach w regionie może być ślisko

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o możliwości wystąpienia oblodzenia w województwie kujawsko-pomorskim od wieczora w środę (2 lutego) do rana w czwartek (3 lutego).

To ostrzeżenie o zagrożeniu pierwszego stopnia. Dotyczy wszystkich powiatów województwa.



Obowiązuje od godz. 19:00 w środę do godz. 9:00 w czwartek.





Synoptyk IMGW prognozuje miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 do minus 2 stopni, a temperatura minimalna przy gruncie około minus 5 do minus 3 stopni.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 70 proc.