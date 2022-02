Marian Rejewski patronem Dworca Głównego PKP w Bydgoszczy

Uroczystość nadania imienia wybudowanemu 6 lat temu obiektowi i odsłonięcia pamiątkowej tablicy odbyła się w hali dworcowej z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Krzysztofa Mamińskiego - prezesa zarządu Polskich Kolei Państwowych.

Za takie uhonorowanie wybitnego bydgoszczanina i słynnego kryptologa, który złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, podziękował obecny także prezydent Bydgoszczy. A minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Rady Ministrów powiedział, że ta inicjatywa połączyła wszystkich bydgoszczan niezależnie od poglądów politycznych.- Marian Rejewski był bydgoszczaninem. Tutaj się urodził i spędził sporą część życia i myślę, że jest osobą, wokół której możemy się wszyscy w Bydgoszczy połączyć - powiedział Łukasz Schreiber.- Mam nadzieję, że każdy albo większość pasażerów, którzy skorzystają z dworca w Bydgoszczy, będzie starał się pogłębić historię pana Mariana Rejewskiego, historię Enigmy - dodał Andrzej Adamczyk.- Kiedy zastanawialiśmy się jak znajdować wielkich Polaków w kolejnych miastach, lepszej kandydatury nie można było sobie wymyśleć i dziś przypominamy przez to i utrwalamy w historii słynnego bydgoskiego, polskiego kryptologa - powiedział Krzysztof Mamiński.- Dzisiejsze spotkanie to styk, historii, teraźniejszości i przyszłości. Ta historia to oczywiście osoba wspaniale wybranego naszego patrona - dziękuję za ten wybór - osoby która z Bydgoszczą związana była od samego urodzenia - osoby skromnej, która dokonała wielkich rzeczy - mówił Rafał Bruski.13 lutego przypada 42. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego, a 31 grudnia 90. rocznica złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma przez bydgoskiego matematyka.Inicjatorem nadania nowo wybudowanemu obiektowi imienia słynnego kryptologa i bydgoszczanina był poseł Łukasz Schreiber. Bydgoski polityk uzyskał poparcie dla tego pomysłu władz spółki PKP i ministra infrastruktury, ale jak przyznaje sama propozycja wyszła od miejskiego radnego Szymona Roga.