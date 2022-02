Minister Adamczyk: trasa S10 między Piłą a Bydgoszczą powstanie do 2028 roku

Droga S10 pomiędzy Piłą i Bydgoszczą powstanie do 2028 r. - zapowiedział w Nakle nad Notecią minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Druga część trasy, między Bydgoszczą i Toruniem, jest po postępowaniach przetargowych i powstanie do 2025 lub 2026 r. - dodał.

Adamczyk przypomniał, że decyzja o rządowym finansowaniu budowy trasy S10 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą zapadła w 2019 roku.– Jesteśmy już dziś po przetargach. Trwa jeszcze proces w KIO (Krajowa Izba Odwoławcza). Myślę, że niebawem będziemy mogli podpisywać umowy. Realizacja potrwa do 2025, góra 2026 roku - stwierdził minister Adamczyk.Dodał, że termin realizacji odcinka S10 między Bydgoszczą a Piłą - niezwykle ważnego dla mieszkańców Nakła nad Notecią - to rok 2028.– Możemy być pewni, że te inwestycje będą zrealizowane. To drogi niezwykle potrzebne, aby dokonać rozwoju gospodarczego, aby młode pokolenia Polaków zostawały tutaj, na tej ziemi - mówił szef resortu infrastruktury.Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, poseł PiS z okręgu bydgoskiego, wskazywał także na realizację ze środków rządowych dróg lokalnych w powiecie nakielskim. - Dokonał się na tych terenach infrastrukturalny skok jakościowy. Współpraca z samorządowcami układa się bardzo dobrze. Tak to właśnie powinno wyglądać - dodał.Burmistrz Miasta i Gminy Nakło n. Notecią Sławomir Napierała mówił, że odcinek S10 Nakło-Piła jest już na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. – Jeszcze 2-3 lata temu jako samorządowcy i mieszkańcy wątpiliśmy, kiedy to może się wydarzyć. A teraz proces inwestycyjny już się toczy. To dla nas bardzo ważne - wskazał burmistrz.W trakcie konferencji prasowej zapowiedziano finalizację prac nad przekazaniem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego, który teraz podlega starostwu, pod opiekę ministerstwa. W środę odbyło się kierunkowe spotkanie w tej sprawie, a ostateczne decyzje mają zapaść w najbliższych miesiącach. Podczas rozmów z władzami powiatu nakielskiego podjęto też temat budowy zjazdu w Trzeciewnicy oraz tunelu na nakielskim dworcu PKP.Minister Adam Adamczyk uczestniczył potem w Bydgoszczy w uroczystości nadania Dworcowi Głównemu PKP imienia Mariana Rejewskiego, a następnie udał się do Tucholi, gdzie spotkał się z samorządowcami.Tu głównym tematem rozmów była budowa obwodnicy Tucholi. Inwestycja otrzymała 75 mln zł (60 proc.) dofinansowania rządowego. Zarząd województwa chce, by 8 proc. kosztów budowy pokrył samorząd.- To było bardzo dobre spotkanie, przedstawiono niezwykle ciekawe postulaty - podsumował minister.- Te programy wymagają zaangażowania ze strony samorządów - finansowego, organizacyjnego, no i przy realizacji tak dużych inwestycji powstają problemy. Życie często weryfikuje ustawy, także przepisy prawne. Rozmawiałem z samorządowcami, którym nie brak odwagi. Biorą na siebie ciężkie zadania. Pieniądze rządowe to nie wszystko, to nie jest pokrycie w 100 procentach. Często 50 proc. wartości inwestycji należy pokryć z własnych środków, a o nie jest bardzo trudno w samorządach - powiedział Andrzej Adamczyk.W czasie spotkania poruszono także m.in. kwestię dofinansowania transportu publicznego w małych miejscowościach. Wszystkie postulaty mają zostać spisane i przekazane ministerstwu.