Zaginął 17-letni Kacper Łyczywek. Rodzina prosi o pomoc w odnalezieniu

Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 17-latka, który w miniony poniedziałek (31.01.2022) wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nastolatka.

Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo został powiadomiony przez rodzinę o zaginięciu:

Kacpra Łyczywka, lat 17, który w miniony poniedziałek (31.01.2022) wyszedł z miejsca zamieszkania w Bydgoszczy i do chwili obecnej do niego nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z rodziną.



Wiek z wyglądu około 17 lat, 172 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, bez zarostu na twarzy, włosy blond krótkie, posiada tatuaż na lewej łydce (głowa z wbitym nożem i maską przeciwgazową).



Był ubrany w granatową kurtkę z kapturem i napisem „Pitbull”, czapkę z daszkiem koloru granatowego firmy „Nike” (metalowy emblemat), buty czarne „Champion”, plecak czarny marki „Nike”.



Ktokolwiek zna jego miejsce pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo przy ul. Toruńskiej 19 lub telefoniczny z dyżurnym komisariatu pod nr tel. 47 751 52 69 albo pod numerem alarmowym Policji 112.