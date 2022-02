Wreszcie pojadą autobusem po gminie Lisewo. W dodatku za darmo!

Lisewo w powiecie chełmińskim nie jest już wykluczone komunikacyjnie. Samorząd ma swoją gminną komunikację autobusową. Jest to możliwe między innymi dzięki otrzymaniu wsparcia z rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych.

Prace nad uruchomieniem komunikacji w Lisewie trwały prawie rok. W końcu się udało, a mieszkańcy mogą jeździć za darmo.– Gmina Lisewo nie jest już gminą wykluczoną komunikacyjnie. Udało nam się skomunikować wszystkie 18 sołectw. Lisewski Transport Publiczny jest dla podróżnych bezpłatny. Udało nam się pozyskać kwotę 180 tys. zł z Funduszu Przewozów Autobusowych. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy każdej miejscowości co najmniej dwa razy w tygodniu mogli dojechać do Lisewa – mówi wójt, Jakub Kochowicz.– To jest bardzo dobry pomysł. Skorzystają na pewno starsze osoby, uczniowie. Są przecież osoby, które nie mają samochodu – mówili mieszkańcy.