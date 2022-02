Poseł Kwiatkowski w Toruniu: Rząd nie przygotował służby zdrowia do piątej fali

- Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej nie będzie głosowało za projektem „lex Kaczyński" - przekazał podczas briefingu w Toruniu poseł Robert Kwiatkowski.

Jak mówił, projekt nie odpowiada wyzwaniom chwili, a rząd zmarnował kolejne miesiące nie przygotowując polskiej służby zdrowia do sprostania wymaganiom piątej fali pandemii. - Przede wszystkim zaniechano wprowadzenia obowiązkowych szczepień - przynajmniej jeśli nie da całej populacji, to dla pewnych kategorii wiekowych albo grup zawodowych, takich jak nauczyciele czy pracownicy służby zdrowia – tłumaczył poseł Kwiatkowski. - Kuleje dyscyplina społeczna związana z noszeniem maseczek, a to skutkuje zagrożeniem dla życia i zdrowia setek tysięcy obywateli, którzy skończyli 60 rok życia.Poseł Polskiej Partii Socjalistycznej odniósł się też do spotkania w Kijowie, w którym wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że ma nadzieję, iż na Ukrainie nie dojdzie do eskalacji napięcia i Rosja nie użyje swoich wojsk.