Ponad 70 punktów wymazowych, kilkanaście aptek. Sprawdź, gdzie zrobić test

W poniedziałek przybyło pięć nowych, kolejne trzy uruchomione zostaną w tym tygodniu - w naszym regionie działa ponad 70 stacjonarnych punktów, w których można zrobić test w kierunku COVID-19. Zgłaszają się też kolejne apteki.

Pełen wykaz punktów wymazowych znajdziesz

Wykaz aptek (aktualizowany raz dziennie) jest dostępny

Przewodnik jest dostępny

TUTAJ