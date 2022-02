Unieważnili i wybrali ponownie. Jest wykonawca drogi ekspresowej S10!

Oferta konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę 21-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Solec - Toruń Zachód.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w poniedziałek poinformowała o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację tego odcinka. Powodem był wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała odwołanie jednej z firm. - Przed ponownym wyborem oferenci musieli formalnie potwierdzić dalszą chęć udziału w przetargu – tłumaczy Generalna Dyrekcja. I jednocześnie ogłasza, że we wtorek dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując jeszcze raz na konsorcjum Kobylarni i Mirbudu. Ich oferta - na kwotę 425 869 442,92 zł - uzyskała najwyższą ocenę w postępowaniu przetargowym.Łącznie złożono w przetargu osiem ofert w kwocie od 425 do 519 mln zł. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.). Teraz pozostali oferenci – tak, jak po pierwszym wyborze - mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będzie można podpisać kontrakt z wykonawcą.Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. nowy węzeł Solec, od którego odcinek się rozpoczyna, oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zbudowane zostanie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową. Odcinek kończy się na południowej obwodnicy Torunia około kilometra przed istniejącym węzłem Toruń Zachód. Zgodnie z harmonogramem, całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń pojedziemy w 2026 roku.