Nowy zbiornik z tlenem i droga dla chorych z COVID-19. W szpitalu w Mogilnie

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał we wtorek umowę na 1,8 mln zł dla szpitala w Mogilnie/fot. Monika Siwak

Szpital w Mogilnie dostał największą transzę z 12-milionowego wsparcia lecznic covidowych w naszym regionie. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał we wtorek umowę na 1,8 mln zł dla tego szpitala.

Nowy zbiornik z tlenem ratującym życie chorym na COVID i przebudowa parteru szpitala - te dwie inwestycje zostaną zrealizowane w Mogilnie za rządowe pieniądze. Wojewoda, przedstawiciele starostwa i szefowa lecznicy podpisali umowę na dwa projekty za 1,8 mln złotych.- To będzie duży krok naprzód do unowocześniania placówki. Dzięki przebudowie parteru w starym budynku stworzymy dodatkowe miejsca i zabezpieczymy możliwości transportu oraz pobytu pacjentów covidowych - mówi Ewa Bonk-Woźniakiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Mogilnie. - Ale z drugiej strony zadbamy też o warunki bezpieczeństwa dla pozostałych pacjentów, tworząc izolowaną drogę dla chorych z COVID-em. Gwarantujemy również, że dostęp do laboratorium będzie otwarty nie tylko dla pacjentów szpitala, ale również dla ambulatoryjnych – dodaje.Szpital w Mogilnie posiada 50 miejsc dla pacjentów covidowych. - Obecnie w całym regionie w szpitalach jest ponad 700 zarażonych, zajętych jest 60 na 135 respiratorów - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w Mogilnie. - Omikron nas zaraża, ale nie tak gwałtownie jak się obawiano, dynamika zakażeń spada – dodał.Bezpłatne testy na COVID można wykonać w 12 aptekach w naszym województwie.