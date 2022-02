Żłobek w Barcinie obchodzi drugie urodziny. Placówkę odwiedził wojewoda

Barcińska placówka rozwiązała problemy wielu tamtejszych rodziców. A jak jest w innych częściach regionu? Od 2016 roku powstało 3 tysiące miejsc dla dzieci w żłobkach.

Burmistrz Barcina Michał Pęziak zapewnia, że placówka rozwiązuje problemy młodych rodziców, którzy chcą iść do pracy- Ten żłobek został wybudowany dwa lata temu i pozwolił rozwiązać wiele ważnych problemów naszych mieszkańców. Zajmuje się, wiadomo, opieką nad dziećmi w wieku do lat trzech. Mieliśmy oddziały żłobkowe w naszym przedszkolu. Dzięki temu, że wybudowaliśmy ten nowoczesny, piękny żłobek, dzieci zostały przeprowadzone do żłobka, a w przedszkolu uruchomiliśmy dodatkowe miejsca przedszkolne. Dzisiaj w Barcinie nie ma już kolejek dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu oraz w żłobku, także można spokojnie wrócić na rynek pracy, chodzi szczególnie o panie. Na budowę żłobka, który kosztował 6,5 mln zł otrzymaliśmy wsparcie z programu rządowego „Maluch plus" w wysokości 1,6 mln zł. Dostaliśmy też pieniądze na codzienne funkcjonowanie - 166 tys. zł - mówił Michał Pęziak.Żłobek w Barcinie obchodzi dziś 2. urodziny. Z tej okazji dzieci dostały zabawki od wojewody i burmistrza.