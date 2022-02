Wnioski o dodatki osłonowe zasypały urzędy. Brakuje rąk do ich opracowywania

8,5 tysiąca wniosków o przyznanie dodatku osłonowego wpłynęło do końca stycznia do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 5 do 6 tysięcy takich wniosków złożyli mieszkańcy Włocławka, ale to liczba szacunkowa. Zainteresowanie tym programem jest ogromne.

- Myślę, że rząd nie zdawał sprawy z tego, jaka będzie skala zainteresowaniem programem i faktyczna liczba wniosków, które wpłyną do samorządu. U nas tych wniosków jest, jak dotąd, kilka tysięcy i powiem tak - mamy w tej chwili potężny problem z samym zarejestrowaniem tych wniosków, nie mówiąc już o ich fizycznej obróbce, czyli wpisaniu czy przepisaniu do odpowiedniego systemu informatycznego, ich weryfikacji - mówi Piotr Grudziński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.Problemem jest niewystarczająca liczba urzędników.- Oczywiście, liczbą urzędników jesteśmy w stanie żonglować, i przesuwać kolejne osoby do realizacji zadania. Chciałbym jednak przypomnieć, że dodatek osłonowy jest zadaniem rządowym, a my się poruszamy się w ramach określonych środków finansowych, które rząd przeznaczył na realizację zadania. Przypomnę, że to jest tylko 2% od wydatkowanych środków, a jest to naprawdę bardzo mała kwota. Nie możemy przeznaczyć, czy przesunąć do realizacji zadania kolejnych urzędników, ponieważ taki ruch naraziłby budżet samorządu na potężne straty - twierdzi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.Dodatek osłonowy to element Tarczy Antyinflacyjnej. Rząd przeznaczył na zniwelowanie rosnących cen, gazu, energii elektrycznej i żywności ponad 4 mld zł. Warunkiem otrzymania wsparcia, jest spełnienie wymaganego kryterium dochodowego i złożenie wniosku. Osoby, które złożyły swoje wnioski do 31 stycznia dostaną wypłatę dodatku osłonowego w dwóch równych transzach do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie zdążyły z wnioskiem do końca stycznia, mogą nadal ubiegać się o dodatek i dostaną go w pełnej kwocie - zależnej oczywiście od dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym - najpóźniej do 2 grudnia 2022 roku. Tyle, że muszą złożyć wniosek w swojej gminie najpóźniej do 31 października.