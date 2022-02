Grudziądz będzie miał elektrownię gazowo-parową, ale konieczna jest wycinka drzew

W Grudziądzu rozpoczęła się wycinka drzew pod budowę elektrowni gazowo - parowej./fot. grudziadz.pl

Będzie wycinka drzew, ale będą także nowe, zastępcze nasadzenia. To wstęp do budowy elektrowni gazowo-parowej, która ma powstać w Grudziądzu. Jedna z największych tego typu instalacji w kraju ma powstać do 2026 roku.