Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała pięknie! Teraz pięknie się rozlicza

Trwa liczenie pieniędzy po 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 453 tys. w Toruniu, ponad 160 tys. w Bydgoszczy i ponad 130 tys. w Inowrocławiu - tyle wstępnie zebrano z samych puszek w trzech miastach naszego regionu.

Wiadomo, że pieniędzy będzie więcej, bo dojdą kwoty z e-skarbonek i terminali, a do tego trwają jeszcze internetowe licytacje. Bezsprzecznie, najsilniejszym ogniwem orkiestry byli, są i będą wolontariusze. W tym roku kwestować musieli przy fatalnej pogodzie.- Zdarzało mi się widzieć dwusetki wrzucane do puszki - mówi jeden z bydgoskich kwestujących.Dla wielu z nich to była nieprzespana noc. - Kładłam się o 4 nad ranem - potwierdza Edyta Ogonowska z grudziądzkiego sztabu. - Dzisiaj nad ranem konwój odebrał od nas pieniądze. Deklarowana kwota, która do tej pory poszła do banku i później trafi na konto fundacji to jest 196 tysięcy 844 zł i 62 gr.Na ulice wyszło w tym roku ponad 100 tys. wolontariuszy.Więcej w materiałach Tatiany Adonis i Moniki Kaczyńskiej.