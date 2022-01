Odjechały pierwsze pociągi relacji Toruń - Sierpc. To linia z potencjałem [zdjęcia, wideo]

Mieszkańcy regionu znów mogą pojechać pociągiem z Torunia do Sierpca przez Lipno. Połączenie zostało przywrócone po prawie dwóch latach. Zawieszono je z powodu pandemii.

– To w dużej mierze linia metropolitalna, bo na prawie na całym odcinku skupia na sobie ruch podmiejski – powiedział marszałek województwa Piotr Całbecki.– By mówić o rozładowaniu korków w mojej gminie to muszą powstać nowe przystanki w miejscach bardziej atrakcyjnych i na to czekamy. Bez pociągu budowa przystanków w ogóle by się nie odbyła, dlatego z dużą radością przyjmujemy otwarcie połączeń – mówił Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz– Będę korzystał z tej linii by dojeżdżać do pracy, a dziś przyszedłem na otwarcie i przejadę się turystycznie – przyznał jeden z pasażerów.Połączenia Toruń-Sierpc i Sierpc-Toruń będą obsługiwały codziennie trzy pary pociągów. W lutym bilety na reaktywowane pociągi będą kosztowały tylko złotówkę.