Powieje jednak dłużej. IMGW zmienia ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenie o silnym wietrze do późnego wieczora w niedzielę. Wcześniejszy komunikat obowiązuje do późnego popołudnia.

Nowe ostrzeżenie pierwszego stopnia, podobnie jak poprzednie, dotyczy wszystkich powiatów województwa. Jest ważne do godz. 18 do godz. 22 w niedzielę.Synoptyk IMGW: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, później do 75 km/h, z północnego zachodu.Prawdopodobieństwo zjawiska określono na 90 proc.Poprzednie ostrzeżenie zostało wydane dobę, od godz. 18 w sobotę do godziny 18 w niedzielę.