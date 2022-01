Szkody po nocnych wichurach. Najwięcej interwencji w powiecie bydgoskim [zdjęcia]

Strażacy województwa kujawsko-pomorskiego przyjęli 390 zgłoszeń w związku wichrami. Jedna osoba została ranna - poinformował w niedzielę dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Mełnie koło Grudziądza, gdzie przewracające się drzewo spadło na samochód i poszkodowana została jedna osoba. W nocy w Toruniu na ul. Długiej wiatr przemieścił barierkę ze znakiem informującym o zamknięciu drogi i kierująca samochodem wjechała do wykopu.– Zgłoszenia w sprawie interwencji zaczęły napływać do komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej po godzinie 22 w sobotę i ciągle wpływają. Połowę zgłoszeń otrzymaliśmy w nocy, a druga połowa to poranne prośby o interwencję. Ciągle odkrywane są szkody - powiedział dyżurny KWP PSP.Silne wiatry spowodowały szkody w całym regionie kujawsko-pomorskim. Najczęściej interweniowali strażacy powiatów bydgoskiego, grudziądzkiego i nakielskiego. Około 95 proc. szkód to powalone drzewa, połamane konary i gałęzie, a pozostałe to uszkodzenia dachów na budynkach mieszkalnych, gospodarskich i produkcyjnych. W Janowcu Wielkopolskim (gmina Żnin) zerwany został dach z sali gimnastycznej.W woj. kujawsko-pomorskim do godz. 18 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o silnych wiatrach. IMGW prognozuje wystąpienie wiatrów o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h.