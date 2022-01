Wiosłowanie - pomaganie! Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy każdy wysiłek jest cenny [wideo]

W nietypowej rywalizacji na rzecz WOŚP biorą udział mieszkańcy dziewięciu miast - w tym Torunia i Bydgoszczy. Próbują pobić rekord w wiosłowaniu na ergometrach wioślarskich. Pojedynek polega na zmobilizowaniu jak największej liczby osób, z których każda pokona dystans 500 m. Sprawdziliśmy, jak przebiega rywalizacja w Toruniu.

- Jest to naprawdę ciężki kawałek chleba. Niby tylko 500 metrów, niby tylko dwie minuty, ale proszę mi wierzyć, że dla osoby, która - nie strasząc, nigdy nic nie robiła, po 200 metrach zaczyna brakować tlenu, nogi nie chcą się prostować, ręce się zginać i zaczyna się problem!- Dobrze się jechało. Zadanie szybko mija, bo to niecałe dwie minuty. Bardzo dobrze, że możemy w ten sposób pomóc Orkiestrze i dzieciakom, które mają problemy ze wzrokiem. Technicznie to na pewno trzeba pamiętać o nogach, i żeby za szybko nie zacząć - mówili wiosłujący z Torunia.Akcja trwa do 19:00. W Bydgoszczy w Centrum Handlowym Rondo a w Toruniu w Centrum Handlowym Atrium Copernicus. W rywalizacji biorą też udział m.in. mieszkańcy Gdańska, Krakowa, Lublina i Poznania.