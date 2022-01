Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiara to 49-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał wypaść z okna mieszkania na 3 piętrze. /fot. Google Street Wiev

Śledztwo policji i prokuratury wyjaśni, czy do śmierci obywatela Ukrainy, który w sobotę (29 stycznia) rano miał wypaść z okna kamienicy przy Dworcowej w Bydgoszczy, przyczyniły się osoby trzecie - mówi Piotr Duziak z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Informacja o tym wypadku wpłynęła do policji w sobotę (29 stycznia) o godz. 7. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiara to 49-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał wypaść z okna mieszkania na 3 piętrze. Wraz nim w lokalu przebywali dwaj inni mężczyźni - także Ukraińcy. Zostali oni zatrzymani przez policję do wyjaśnienia. Przesłuchiwani są także świadkowie tego wypadku.