Ludzie nagrywają drogowe wykroczenia, a policja namierza sprawców [wideo]

Ponad tysiąc zgłoszeń od kierowców wpłynęło w ubiegłym roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy do skrzynki „Stop Agresji Drogowej". W całym kraju było ich ponad 25 tysięcy.

W ten sposób kierowcy mogą przekazywać informacje o zachowaniach zagrażających innym uczestnikom ruchu.- Przesłano 1005 filmów. 730 spraw już zostało zakończonych. Policjanci nałożyli na sprawców wykroczeń 378 mandatów karnych, sporządzili też 19 wniosków do sądu o ukaranie, a w 227 przypadkach zastosowano pouczenia - mówi kom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.Przemysław Słomski przypomina, jakie informacje powinien zawierać przesłany do policjantów materiał:- Należy przekazać następujące informacje: datę, godzinę i miejsce zdarzenia, czyli miejscowość, numer drogi, czy też nazwę ulicy; dane dotyczące pojazdu, tzn. marka i numer rejestracyjny, dane zgłaszającego, czyli imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowegoWszystkie informacje znajdują się na stronie „Stop agresji drogowej". W naszym województwie ta forma kontaktu z policją działa od 7 lat.Pirat drogowy na ulicy Łodzi: źr. pap.pl