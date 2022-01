Wojewoda i przedstawiciele KAS oraz ZUS o Polskim Ładzie

Miliony Polaków zyskają, a nie stracą - tak o „Polskim Ładzie" mówili na wspólnej konferencji wojewoda kujawsko-pomorski, przedstawiciele ZUS oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz powtórzył, że na Polskim Ładzie mimo początkowych potknięć i emocji zyska większość emerytów, rencistów i pracowników.- Jeżeli chodzi o zatrudnionych na umowę o pracę korzystnie lub neutralnie wpłynie na 8 mln pracowników zatrudnionych na etacie. Wszyscy, którzy zarobią miesięcznie do 12,8 tys. zł nie stracą lub zyskają na Polskim Ładzie. Emeryci i renciści, którzy otrzymują emeryturę lub rentę do 2,5 tys. zł będą zwolnieni z podatku i to jest realne wsparcie dla kilku milionów Polakó - powiedział wojewoda.Nadal będą będą wypłacane pieniądze z programu „500 plus” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wojewoda dodał też, że zyskają również samorządy. Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zachęcali do korzystania z różnych form szkoleń dla pracodawców, organizowanych przez te instytucje lub choćby kontaktu telefonicznego, by rozwiać wątpliwości. Uruchomiony został też kalkulator składki zdrowotnej na stronach ZUS-u.