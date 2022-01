Sytuacja szpitala w Grudziądza. Praca na granicy wydolności?

Grudziądzki szpital nie jest przygotowany na 5. falę pandemii koronawirusa - twierdzi dyrektor lecznicy. Maciej Hoppe dodaje, że placówka nie będzie miała kim leczyć chorych.

- Nie mamy nadmiaru personelu, nie mamy rezerw personelu, a jak mówiliśmy personel od dłuższego czasu jest przemęczony i sfrustrowany. Nie mamy kim zastępować osób, które nam wypadają z dnia na dzień. Niestety wszystko nam się rozpada, więc odpowiadam nie jesteśmy przygotowani i nikt nie wie co będzie dalej. Nie wiemy ile nam jeszcze wypadnie pielęgniarek i lekarzy i co się stanie. Nie chciałbym doprowadzać do sytuacji, w której będziemy okresowo musieli przymykać całe oddziały, żeby komasować pacjentów w obszarach, które możemy zabezpieczyć pozostałym personelem, ale taka ewentualność jest brana pod uwagę i może się ziścić - powiedział Maciej Hoppe.Obecnie lecznica ma zabezpieczone 135 tak zwanych łóżek covidowych, zajętych jest niespełna 50.