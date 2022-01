Most Uniwersytecki w Bydgoszczy gotowy do otwarcia. Drogowcy czekają tylko na decyzję inspektora nadzoru budowlanego

Próby obciążeniowe Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy./fot. ZDMiKP Bydgoszcz

Coraz bliżej do otwarcia Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Próby obciążeniowe wypadły pomyślnie i drogowcy mają na to wszystkie dokumenty. Materiały trafiły już do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i teraz od jego stanowiska zależy, kiedy most zostanie udostępniony kierowcom. Jest szansa, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu.

Wkrótce powinny zniknąć też podpory, a wiosną mają być prowadzone prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i odbudową nabrzeża. Po ich zakończeniu, na przełomie kwietnia i maja, powinny być już znane także koszty, jakie zostały poniesione w związku z naprawą obiektu. Miasto będzie mogło wówczas dochodzić swoich roszczeń od firmy, która projektowała most.



- Jako zarządca drogi jesteśmy przygotowani otworzyć most w każdej chwili. Według nas obiekt pod względem technicznym i funkcjonalnym jest przygotowany do otwarcia. Zgłosiliśmy ten fakt do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i czekamy wyłącznie na jego stanowisko. Jak tylko dostaniemy informację, że nie ma przeciwwskazań do tego, aby uruchomić obiekt, natychmiast go otworzymy. Jeżeli dostaniemy to stanowisko jutro, być może będziemy mogli otworzyć most od razu. Jeżeli wszystkie strony chcą tego tak samo jak zarządca drogi, to może to nastąpić w ciągu najbliższych 2 - 3 dni - powiedział Wojciech Nalazek, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.