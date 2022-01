Czy województwo kujawsko-pomorskie jest gotowe na piątą falę pandemii?

Region przygotowuje się na piątą falę pandemii. W kujawsko-pomorskich szpitalach w ciągu kilku ostatnich dni przybyło ponad 60 pacjentów.

Obecnie w lecznicach w regionie z powodu COVID-19 przebywa ponad 700 osób. Zajęta jest prawie połowa z dostępnych respiratorów. W walce z koronawirusem mają pomóc kolejne inwestycje przede wszystkim związane z zabezpieczeniem tlenowym – zapowiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.– Mimo tego, że sytuacja w naszym regionie nie jest zła, nie mieliśmy kryzysowych momentów, choć trudne momenty były, uważam, wspólnie z zespołem, że cały czas jest potrzeba zabezpieczenia tlenowego, dlatego 27 inwestycji to przede wszystkim są inwestycje tlenowe w szpitalach. Będą one miały miejsce w 20 jednostkach – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Z kolei w punktach wymazowych już widać więcej osób. W najbliższym czasie ta liczba jeszcze wzrośnie prognozuje dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jan Gessek. Stąd decyzje o uruchomieniu kolejnych punktów.– Od początku stycznia uruchomiliśmy 5 dodatkowych zespołów wymazowych, obecnie mamy ich w województwie 47. Stawiamy na punkty drive thru by maksymalnie ograniczać przenoszenie się wirusa. Wydłużyliśmy tez czas operacyjny tych zespołów. W tym tygodniu uruchamiamy kolejne dwa punkty, w kolejnym tygodniu pojawią się kolejne punkty – dodał Jan Gessek.We wtorek w Kujawsko-Pomorskiem mamy 1147 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 20 osób.