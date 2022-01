Już wkrótce testowanie w aptekach. Organizacja podobna do szczepień

W ciągu najbliższych kilku dni ma pojawić się możliwość wykonania testu na COVID-19 w wybranych aptekach. Na jakich zasadach będzie odbywać się testowanie?

Ministerstwo Zdrowia ustala jeszcze szczegóły z Naczelną Izbą Aptekarską. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że testowanie w aptekach można zorganizować na różne sposoby.– To nie będzie dostępne w każdej aptece w Polsce. Odpowiedzialność farmaceutów za bezpieczeństwo pacjenta nakazuje zorganizować to w określonych godzinach, albo wydzielając miejsce – powiedział Adam Niedzielski.Obecnie trwają szkolenia farmaceutów. Po takim kursie jest już Marcin Piątek, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który cieszy się, że niedługo pojawi się możliwość testowania w aptekach.– To świetne rozwiązanie. Od poniedziałku powinniśmy już wykonywać szybkie testy antygenowe. Pacjent zapisuje się do nas na wizytę, dokładnie tak jak na szczepionkę. Rezerwuje wolne miejsce i przychodzi w wyznaczonym czasie. Farmaceuta pobiera wymaz, przeprowadza test, całość wprowadza do systemu, a pacjent uzyskuje informację o wyniku testu sms-em – mówił Marcin Piątek.Warto dodać, że we wtorek rozpoczęły się zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą osób od 16 do 18 roku życia. Dodatkowo od wtorku kwarantanna jest skrócona z 10 do 7 dni. Wprowadzono też obowiązek badania pacjentów po 60. roku życia, którzy są zakażeni koronawirusem. Chorych ma zbadać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 48 godzin.