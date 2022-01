Przywrócenie połączeń Toruń–Sierpc i z powrotem [rozkład jazdy]

Od 31 stycznia przywrócone zostaną połączenia kolejowe na linii Toruń–Sierpc przez Lipno. To odpowiedź samorządów województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego na oczekiwania społeczne artykułowane przez lokalne środowiska w tej części kraju.

Połączenia Toruń – Sierpc i Sierpc – Toruń będą obsługiwały codziennie trzy pary pociągów. Godziny przyjazdów i odjazdów zostały ułożone tak, by pierwszy poranny skład z Sierpca przyjeżdżał do Torunia przed godziną 8:00, a także by zapewnić skomunikowanie z pociągami Kolei Mazowieckich w kierunku Nasielska i Kutna przez Płock.





Na realizację wszystkich pasażerskich przewozów kolejowych objętych aktualnym rozkładem jazdy samorząd województwa przeznacza 135,7 mln złotych, wobec 90 milionów złotych poprzednio. Oznacza to o 30 proc. połączeń więcej (łącznie blisko 5 milionów pociągokilometrów). Oprócz przywrócenia linii do Sierpca zmiany obejmują też zwiększenie liczby pociągów obsługujących połączenia.