350 km/h koleją w naszym regionie? Tak ma być już w 2029 roku!

– Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko duże, międzynarodowe lotnisko, ale przede wszystkim nowy system komunikacyjny Polski, który ma rozwiązać problem wykluczenia transportowego – mówił w „Rozmowie Dnia” Marcin Horała – wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– To jest cały spójny system. My wprowadziliśmy nową filozofię inwestycji infrastrukturalnych. Do tej pory była filozofia od dołu do góry, czyli inwentaryzujemy potrzeby, pojawiała się pula środków unijnych, trzeba dać takie projekty, by te środki szybko rozliczyć, często projekty mniej ważne, ale łatwiejsze w realizacji, wyprzedzały projekty, które są ważniejsze, ale trudniejsze w realizacji. My rozpoczęliśmy od analizy potrzeb transportowych całego kraju, analizowaliśmy przepływy towarów, ludzi, to nałożyliśmy na istniejącą infrastrukturę, na to co mamy, a program CPK to jest uzupełnienie tych najważniejszych białych plam – powiedział Marcin Horała.





W poniedziałek w Płocku podpisano umowę na studium wykonalności dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości na trasie CPK-Płock-Włocławek. Odcinek ma zostać uruchomiony w 2029 roku. To 122 km nowych torów, po których pociągi będą jeździć z prędkością do 350 km/h.