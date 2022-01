Pożar w Centrum Handlowym Glinki w Bydgoszczy. Spalił się kawałek dachu

Na dachu budynku sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Jana Pawła II, w poniedziałek po południu (24 stycznia) doszło pożaru, który spowodowało zwarcia instalacji elektrycznej. Spaliło się ok. 3 metry dachu. Nikomu nic się nie stało. Klienci i pracownicy zostali ewakuowani.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godz. 17:41 - mówi st. kpt. Karol Smarz, rzecznik prasowy bydgoskiej straży pożarnej. - Mówimy o zadymieniu z dachu centrum handlowego przy ulicy Jana Pawła II w Bydgoszczy. Na miejsce skierowaliśmy trzy zastępy, w tym dwa ratowniczo-gaśnicze i jedną drabinę mechaniczną. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że klienci sklepu opuścili go przed naszym przybyciem. Zastaliśmy pracowników właśnie w czasie ewakuacji i sprawdzania obiektu. Łącznie 12 pracowników opuściło ten budynek. Nikomu nic się nie stało - to najważniejsze. Jeżeli chodzi o sytuację pożarową, doszło do spalenia około 2-3 metrów kwadratowych powierzchni dachu. Spaliły się również elementy instalacji elektrycznej. Pożar został szybko zlokalizowany i w ciągu kilkunastu minut opanowany.