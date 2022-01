Po wymianie torów pociągi pojadą nawet 350 km/h. Z Włocławka do Warszawy w godzinę

Włocławek będzie miał szybkie połączenie kolejowe z Warszawą i z resztą kraju. W poniedziałek (24 stycznia), w Płocku podpisano umowę na prace przygotowawcze dla odcinka Kolei Dużych Prędkości łączącej Centralny Port Komunikacyjny, Płock i Włocławek. To ponad 122 km torów, po których pociągi pojadą z prędkością do 350 km/h. Czas przejazdu na trasie Włocławek-Warszawa skróci się do 1 godziny 5 minut.

W ciągu roku ma powstać studium techniczno-środowiskowo-ekonomiczne dla inwestycji. Będzie ona także konsultowana z mieszkańcami.- To jest ten chyba najważniejszy element procesu inwestycyjnego, bo przesądzający o tym, jaki będzie dokładny przebieg, jakie będą parametry, jakie będą związane z tym koszty, również elementy techniczne, czyli gdzie pojawi się tunel, gdzie pojawi się wiadukt, gdzie pojawi się nowy most - mówi Marcin Horała, wiceminister Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.Umowę na studium wykonalności dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości CPK-Płock-Włocławek spółka CPK - Centralny Port Komunikacyjny zawarła z wybranym w przetargu konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, BBF i Arcadis.Więcej w materiale Agnieszki Marszał.W ciągu najbliższych miesięcy w gminach między węzłem CPK, Płockiem i Włocławkiem ma się odbyć nawet 150 spotkań konsultacyjnych z samorządowcami, mieszkańcami i partnerami branżowymi. Pierwsze roboty budowlane na tym odcinku mają się rozpocząć w 2024 roku i trwać 5 lat.Jak zapowiedział minister Horała, efektem budowy linii Kolei Dużych Prędkości CPK-Płock–Włocławek będzie m.in. kilkanaście połączeń dziennie pociągami z Płocka do Warszawy, a czas przejazdu na tej trasie wyniesie 45 minut - obecnie to prawie 3 godziny połączeniem przez Kutno, natomiast w przypadku połączenia z Włocławka do stolicy będzie to 1 godzina i 5 minut - teraz to co najmniej 2 godziny.Dzięki realizacji tej inwestycji będzie można też szybciej dotrzeć z Płocka i Włocławka do Gdyni, a czas przejazdu skrócony zostanie odpowiednio do 1 godziny 40 minut i 1 godziny 20 minut.CPK - Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Do 2027 r. w ramach tego projektu na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów w ciągu roku. Przygotowywana jest też budowa 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów kraju do Warszawy i lotniska CPK - w sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1,8 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.