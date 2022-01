Wykonawcy napraw zdali egzamin, most przeszedł próby – wynika z pierwszych informacji

Próby obciążeniowe naprawionego Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy przebiegły pozytywnie. Tak wynika z pierwszych informacji – podał w mediach społecznościowych Michał Sztybel, zastępca prezydenta miasta.

Dodał, że po potwierdzeniu w dokumentach i zakończeniu naprawy bez uwag Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego most ponownie zostanie otwarty. Jest szansa, że nastąpi to w przyszłym tygodniu.





Michał Sztybel przypomniał także, że po zakończeniu wszystkich prac miasto będzie ubiegać się o odszkodowanie za błąd projektowy.





Otwarty w grudniu 2013 roku Most Uniwersytecki został zamknięty 29 stycznia ubiegłego roku po otrzymaniu ekspertyzy mówiącej o tym, że konstrukcja może nie wytrzymać obciążenia. Ekspertyza wskazywała na możliwość błędów w projekcie. Pojawił się spór między różnymi ekspertami na temat konieczności zamknięcia przeprawy. Sprawa sprowadzenia zagrożenia katastrofą trafiła do prokuratury. Obecnie naprawiono łączenia want, czyli lin z płytą mostu.