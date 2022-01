Tramwaj potrącił pieszego przy ul. Nakielskiej. Mężczyzna utknął pod pojazdem./fot. Bydgoszcz 998 Tramwaj potrącił pieszego przy ul. Nakielskiej. Mężczyzna utknął pod pojazdem./fot. Bydgoszcz 998 Tramwaj potrącił pieszego przy ul. Nakielskiej. Mężczyzna utknął pod pojazdem./fot. Bydgoszcz 998 Tramwaj potrącił pieszego przy ul. Nakielskiej. Mężczyzna utknął pod pojazdem./fot. Bydgoszcz 998 Tramwaj potrącił pieszego przy ul. Nakielskiej. Mężczyzna utknął pod pojazdem./fot. Bydgoszcz 998 Tramwaj potrącił pieszego przy ul. Nakielskiej. Mężczyzna utknął pod pojazdem./fot. Bydgoszcz 998

Do wypadku doszło w sobotę (22 stycznia) ok. godziny 12:30, na ulicy Nakielskiej, niedaleko skrzyżowania z Nasypową. Mężczyzna z nieznanych przyczyn wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Do akcji zostały natychmiast zaangażowane wszystkie służby.