Jolanta Fischer i Wojciech Sobociński nagrodzeni przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia

Dziennikarze z Polskiego Radia PiK nagrodzeni podczas Konferencji Noworocznej Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia.

Zakończyła się Konferencja Noworoczna 2022 Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. Ważną część uroczystości stanowiły wykłady:• Drożyzna w aptekach? Prawda czy fałsz? Rzecz o uwarunkowaniach cen lekówdr Jarosław Frąckowiak, Prezes Zarządu PEX PharmaSequence.• Jak zmieniały się zasady i metody leczenia kobiet na przestrzeni wieków?prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej.Ponadto, o znaczeniu edukacji mediów w dobie pandemii COVID-19 w swoim wystąpieniu mówiła red. Ewa Dux-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. To właśnie działania dziennikarzy zajmujących się zdrowiem, ich artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe i telewizyjne stanowią rzeczywisty wkład w poprawę wiedzy społeczeństwa w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, bo przekładają się na konkretne postawy i zachowania. Dlatego tak ważne jest, by w swojej pracy media opierały się na sprawdzonych i rzetelnych informacjach. Celem Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia jest ułatwienie dziennikarzom dostępu do fachowej wiedzy i autorytetów medycznych. Ubiegły rok pokazał dobitnie, jak ważna to tematyka i jakim priorytetem jest zdrowie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.Nagrodę w podkategorii „radio” zdobyła dziennikarka Polskiego Radia PiK - Jolanta Fischer, a wyróżnienie Wojciech Sobociński.