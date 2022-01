O czym samorządowcy z całego kraju dyskutowali we Włocławku?

Samorządowcy z całej Polski zjechali w piątek do Włocławka. W Centrum Kultury Browar B odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Wcześniej w Pałacu Bursztynowym spotkali się prezydenci i burmistrzowie tworzący Ruch Samorządowy Tak! dla Polski.

Na konferencji prasowej zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie i rozmowy na temat Polskiego Ładu, który - jak mówią - przyniesie samorządom duże straty.– Bardzo wielu podatników przechodzi na system ryczałtu z którego samorządy nie mają żadnych wpływów, inaczej niż w przypadku podatku PIT. Panie premierze apelujemy o to, aby pan chciał spotkać się z nami, samorządowcami reprezentującymi kilka milionów Polek i Polaków, ale przede wszystkim chcemy się z panem spotkać by pokazać pomysły na rozwiązanie tych problemów – mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.Samorządowcy ujęli się także za prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą, który kilka dni temu usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.– Wprawdzie Ryszard Brejza nie jest naszym członkiem, ale tym bardziej chcielibyśmy się za nim ująć, dlatego, że uważamy, że rodzinę Brejzów spotyka olbrzymia restrykcja polityczna. Zemsta polityczna trwa na tej rodzinie od kilku lat jest dla nas samorządowców bardzo bolesna. Ryszard Brejza jest krystalicznie czystym człowiekiem, który pracuje dla swojego ukochanego Inowrocławia – powiedział Jacek Karnowski - prezydent Sopotu - prezes ruchu Tak! Dla Polski.Na posiedzeniu Związku Miast Polskich we Włocławku samorządowcy rozmawiali m.in. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz o zmianie ustawy dotyczącej prawa wodnego.