Na uniwersytecie o twórczości Papcia Chmiela. Naukowcy badali konteksty i tropy

Papcia Chmiela - twórcę serii komiksów o Tytusie, Romku i A'Tomku - wspominali naukowcy z całej Polski podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Komunikacji Mediów i Dziennikarstwa toruńskiego UMK.

W sobotę mija pierwsza rocznica śmierci Henryka Jerzego Chmielewskiego. Magdalena Mateja z UMK zastanawiała się w swoim wystąpieniu, ile z autora jest w komiksowym Romku.– Prosty trop, fizyczność to jest przesłanka by patrzyć na Romka jak na delegata Papcia Chmiela w świat przedstawiony komiksu. Inna kwestia, która łączy Romka i Papcia Chmiela to stosunek do kobiet. Romkowi podobają się kobiety, które wg obecnych kryteriów uznalibyśmy za atrakcyjne – powiedziała Magdalena Mateja.Henryk Jerzy Chmielewski był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Największą sławę przyniosła mu seria komiksów o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka. Rysownik zmarł w wieku 97 lat.