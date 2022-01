Miasto z certyfikatem. Grudziądz wyróżniony za działania prospołeczne

Grudziądz jako jeden z dwunastu polskich samorządów uzyskał certyfikat „Znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej” w kategorii „Społecznie odpowiedzialny samorząd”. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Grudziądzki samorząd wspiera organizacje non profit, angażuje stowarzyszenia do pracy i pozyskuje środki zewnętrzne na ich działalność. Ta aktywność została zauważona i nagrodzona.- Zdobycie certyfikatu w konkursie jako gmina odpowiedzialne społecznie pokazuje, że to, co robimy jest istotne. Nie zamierzamy spoczywać na laurach, wręcz przeciwnie. To wyróżnienie napędza nas do działania. Zależy nam na wzmocnieniu aktywności trzeciego sektora. Chcemy stworzyć przyjazne miejsce i właśnie temu służyć ma Grudziądzkie Cenrum Aktywności Społecznej, które powstanie w remontowanym na ten cel spichlerzu. Uzyskanie certyfikatu w konkursie przyczyni się do jeszcze większego promowania postaw prospołecznych - powiedziała Ewa Niewiadomska-Roman, dyrektor wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miastaw w Grudziądzu.