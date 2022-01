Oficjalne i nieco mniej - uroczystości z okazji powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski [program]

Bydgoszcz świętuje 102. rocznicę powrotu do Macierzy. 20 stycznia 1920 roku, po 148 latach zaboru pruskiego, Bydgoszcz znów oficjalnie stała się polskim miastem. Uroczystości z tej okazji potrwają do niedzieli.

20 stycznia (czwartek)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

wystawa: „Powrót Bydgoszczy do Macierzy”

Miejskie Centrum Kultury

13:00 „Flobuda pod ferdeką, czyli „Wieża Kanclerza” i inne wypadki niemego kina znad Brdy”

19:00 Bydgoszcz na Taśmie z muzyką na żywo Jachna/Kempa/Maćkowiak/Waliszewski

Filharmonia Pomorska

19:00 Koncert: Sto lat Niepodległej

22 stycznia (sobota)

Muzeum Kanału Bydgoskiego

12:00 Powrót do lat 20. w Muzeum Kanału Bydgoskiego

23 stycznia (niedziela)

Pałac Nowy w Ostromecku

17:30 Recital Tomasza Zająca – koncert z okazji rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Rocznicowe obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy. Następnie na Starym Rynku odbędzie się uroczystość patriotyczna z udziałem m.in. prezydenta miasta. W obchody włącza się także Miejskie Centrum Kultury, które przygotowało pokaz niemego kina (20.01), pokaz materiałów zebranych podczas projektu Bydgoszcz na Taśmie, którym towarzyszyć będzie muzyka na żywo (20.01) oraz koncert w Pałacu Nowym w Ostromecku (23.01). Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na miniwystawę „Powrót Bydgoszczy do Macierzy” (19.01-30.01), a w Filharmonii Pomorskiej odbędzie się koncert "Sto lat Niepodległej" (23.01). Z kolei Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w sobotę. Pojawią się rekonstruktorzy historyczni. W programie m.in.: wystawa przyborów i dokumentów kancelaryjnych i pokazy przedwojennych zawodów rzemieślniczych.11.00 - złożenie kwiatów na cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy12.00 - msza święta w intencji Ojczyzny w Katedrze Bydgoskiej12.45 - uroczystości na Starym Rynku19 - 31 stycznia, godz. 08:00 - 19:00Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy włącza się do upamiętnienia tego ważnego wydarzenia dla miasta, prezentując w holu i w wypożyczalni materiały ze swoich zbiorów: fotografie, książki, które dotyczą tematu odzyskania niepodległości w 1920 roku oraz fragmenty z „Dziennika Bydgoskiego” – gazety, która na bieżąco informowała mieszkańców o planowanych uroczystościach i nawoływała do okazywania radości i jednocześnie spokoju i rozwagi. Mamy okazję przenieść się w czasie i poczytać jak bydgoszczanie przygotowywali się do historycznych i przełomowych dni, w których niemieckie wojska opuszczały kraj i miasto oraz z jak wielkim entuzjazmem witano wolność i polskie wojska.Wystawa potrwa do końca stycznia. Wstęp wolny.102 rocznicę powrotu Bydgoszczy w granice Polski MCK dedykuje branży, która istniała nad Brdą dość krótko, lecz inspiruje i zaciekawia współczesnych. Mowa o niemym kinie – filmach tworzonych przez lokalne wytwórnie, angażujące miejscowych aktorów. Godzinne spotkanie z niemą kinematografią i jej naśladowcami odbędzie się 20 stycznia o godz. 13:00 w sali kinowej „Orła”. Organizatorzy postarają się połączyć „oficjalną” aurę rocznicy z dobrą zabawą i powtórką z historii. Na scenie MCK gościnnie pojawi się Ewa Rynka – autorka książki o lokalnym życiu towarzyskim epoki międzywojnia oraz Anna Kornelia Jędrzejewska – ekspertka od dziejów kulinariów. Usłyszymy natchnione duchem przeszłości dźwięki katarynki Marcela.Wstęp wolny – za okazaniem wejściówek, dostępnych w kasie MCK.Bydgoska Kronika Filmowa przy okazji rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy po raz kolejny zaprasza wszystkich mieszkańców na niezwykły pokaz materiałów zebranych podczas akcji Bydgoszcz na Taśmie. Do seansu muzykę na żywo zagra powołany specjalnie na tę okazję skład Jachna/Kempa/Maćkowiak/Waliszewski.Projekt Bydgoszcz na Taśmie powstał w 2015 roku z inicjatywy Macieja Cuske i Marcina Sautera. Na wzór Polskiej Kroniki Filmowej pragnęli stworzyć unikalne w skali kraju regionalne archiwum filmowe. Do akcji zaprosili mieszkańców miasta prosząc o przekazanie starych, zalegających na strychach taśm 8 i 16 mm, które następnie zdigitalizowano i opublikowano na stronie bydgoszcznatasmie.pl.Specjalnie na potrzeby tegorocznego pokazu, muzycy związani z bydgoską sceną eksperymentalną stworzyli autorską oprawę dźwiękową z pogranicza elektroniki, jazzu, post rocka i muzyki filmowej. Będzie to impresja inspirowana filmem, zmontowanym przez BKF z pozyskanych materiałów archiwalnych.Do filmu na żywo zagrają: Wojciech Jachna – trąbka; Artur Maćkowiak – gitara, elektronika; Adam Kempa – gitara, elektronika i Piotr Waliszewski – perkusja.Darmowe wejściówki można odbierać w kasie MCK. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 uprzejmie prosimy o okazanie „paszportów covidowych” (UCC) przy pobieraniu wejściówki oraz przed wejściem na salę.W czwartek w Filharmonii Pomorskiej w światowym prawykonaniu usłyszymy Symfonię „Powrót do Macierzy” Nikoli Kołodziejczyka. Utwór został napisany na zamówienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Składa się z 6 części: Kujawy, Haller, Morze, Kaszuby, Kopernik, Paderewski. Kompozytor wykorzystał ciekawy aparat wykonawczy, wraz z instrumentami orkiestry symfonicznej zabrzmią ludowe instrumenty - fidele kolanowe oraz 3 solowe głosy.Najwybitniejsza współczesna aranżerka i kompozytorka bigbandowa oraz dyrygentka Maria Schneider, zdobywczyni kilku nagród Grammy, napisała o Kołodziejczyku: „Jestem pod głębokim wrażeniem jego muzyki. To muzyka potężna, twórcza, dopracowana w najmniejszych szczegółach, z duszą – dość niezwykła. Jego muzyczne przestrzenie są wspaniałe, a pomysły są bardzo oryginalne. Niesamowity twórca”.Nikola Kołodziejczyk - kompozytor, aranżer, dyrygent i pianista, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunkach fortepian jazzowy oraz kompozycja i aranżacja. Koncertuje jako dyrygent i pianista. Jego muzyka była wykonywana i zamawiana przez instytucje kultury na całym świecie. Zdobywca wielu nagród, między innymi dwóch Fryderyków — Jazzowy Debiut Roku 2015 za suitę na orkiestrę jazzową „Chord Nation” i Jazzowy Album Roku 2016 za suitę „Barok Progresywny” z udziałem instrumentów ludowych, historycznych oraz improwizatorów.W muzeum przy ul. Staroszkolnej 10 na odwiedzających czeka dużo atrakcji. Za sprawą rekonstruktorów historycznych na wydarzeniu będzie można poczuć się jak w 1920 roku. Kto da się porwać żywej historii? Tego dnia w programie m.in.:• warsztaty kaligrafii – wpraw się w używaniu stalówki i obsadki,• punkt poborowy – dołącz do oddziałów powstańczych i zdobądź legitymację Armii Wielkopolskiej,• wystawa przyborów i dokumentów kancelaryjnych,• pokazy przedwojennych zawodów rzemieślniczych (uliczni czyścibuci, sprzedawcy gazet, policjant, żydowski krawiec i inni).Atrakcje będą zapewniać trzy grupy rekonstrukcji historycznej: Sarmackie Dziedzictwo, GRH 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich oraz 20 Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej ZHR.Obchody potrwają do godziny 16:00. Podczas wydarzenia będzie również możliwe zwiedzanie wystaw muzealnych Muzeum Kanału Bydgoskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.Tomasz Zając jest jednym z najwybitniejszych polskich pianistów młodego pokolenia. Koncertował w Polsce i za granicą – w Niemczech, Austrii, Francji, Norwegii, Białorusi, Czechach, Iranie, Japonii – występując między innymi w takich salach, jak: Vahdat Hall, Radiokulturhaus Wien, NOSPR, Rudolfinum, Filharmonia Witebska, Polska Filharmonia Bałtycka, Filharmonia Krakowska. Występował z takimi orkiestrami jak: orkiestra Filharmonii Warmińsko-mazurskiej, „Kijowscy Soliści”, Sinfonietta Cracovia, Sinfonietta Polonia, Capella Gedanensis, orkiestra Filharmonii Kaliskiej, orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej. We wrześniu 2013 roku, wraz z Natalią Walewską – koncertmistrz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej – nagrał płytę z miniaturami na skrzypce i fortepian dla wytwórni Soliton.Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona (zapisy SMS - 507 099 187).