Nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Mandat? 1500 zł i 10 punktów

O tym, jak dotkliwe są obecnie kary finansowe za wykroczenia drogowe przekonał się 31-letni mieszkaniec Mogilna, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami karnymi.

Zgodnie z nowym taryfikatorem - 1500 złotych to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego - nieustąpienie mu pierwszeństwa na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście. Taką właśnie grzywną został ukarany kierowca pojazdu marki Mazda C3, który we wtorek o godz. 7.40 na ulicy Piłsudskiego w Mogilnie nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych. 31-latek, oprócz wysokiej grzywny, otrzymał także 10 punktów karnych.- Od początku roku obowiązują nowe stawki mandatów karnych za wykroczenia drogowe. Warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, aby nie być zaskoczonym, gdy zostaniemy zatrzymani do policyjnej kontroli – przypomina st. asp. Tomasz Bartecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.