Silny wiatr, oblodzenie, możliwe burze śnieżne. Ostrzeżenia dla naszego regionu

- Przed nami kolejny niż, nazywa się Ida. Przyniesie powrót zimy, nawet z burzami śnieżnymi, wiatrem do 100 kilometrów na godzinę – ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla Kujawsko-Pomorskiego wydano ostrzeżenia o oblodzeniu i silnym wietrze.

Niż spowoduje, że napłynie do nas chłodne arktyczne powietrze i przyniesie opady śniegu. Synoptycy z IMGW obliczają, że istnieje 60-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia burz śnieżnych. - Gdy porównamy wartości z poniedziałku, do tych prognozowanych, to wynika z tego, że – o ile powstanie zjawisko burz śnieżnych –jego skala będzie mniejsza niż w poniedziałek, wyładowań także będzie mniej – zapowiada synoptyk i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.Silnego wiatru należy się spodziewać m.in. w Kujawsko-Pomorskiem. IMGW wydało dla naszego województwa alert pierwszego stopnia (obowiązuje od godz. 3.00 w nocy ze środy na czwartek do godz. 16.00 w czwartek). - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km na godzinę, pojedyncze porywy do około 80 km na godzinę, z zachodu i północnego zachodu. W ciągu dnia lokalnie możliwe burze – czytamy w komunikacie.Jest też ostrzeżenie o oblodzeniu dla Kujawsko-Pomorskiego. Mokra nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzać po opadach deszczu i mokrego śniegu (od godz. 3.00 w nocy ze środy na czwartek do godz. 8.00 w czwartek).W kolejnych dniach spodziewany jest napływ chłodnego powietrza. - W kolejnych województwach zima da o sobie znać. Na przykład w podlaskim można się spodziewać spadków temperatury do – 15 stopni Celsjusza – prognozuje synoptyk.