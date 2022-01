Poród na niby, ale nauka na poważnie. To możliwe w Centrum Symulacji Medycznej

W Toruniu otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Studenci pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy będą tam zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne w zawodzie. Na realistycznych symulatorach pacjenta, które potrafią kaszleć czy krwawić, będą się uczyć jak odebrać poród czy przeprowadzić defibrylację.

- Wszystko po to, by studenci mieli możliwość zdobywania swoich umiejętności i wiedzy w warunkach symulacyjnych, tak jakby to było z prawdziwym pacjentem. Im lepiej przećwiczą swoje umiejętności w takim centrum symulacyjnym, tym doskonalsze będą późniejsze zabiegi i wraca z pacjentami - powiedział prof. Marek Chamot, rektor WSG w Bydgoszczy.- Badania wykazują, że 10 minut pracy i nauki w centrum symulacji może zastąpić 3 godziny wykładu. Jest to zdecydowanie intensywniejsze i bardziej efektywne nauczanie - dodała Marzena Sobczak, dziekan ds. jakości kształcenia na kierunkach medycznych WSG w Bydgoszczy.Centrum znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu.