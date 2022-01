Niemowlę zamknięte w samochodzie! Kluczyki były zatrzaśnięte w środku

Policjanci z sępoleńskiej „drogówki" pomogli kobiecie, która nie mogła dostać się do swojego samochodu. Drzwi były zamknięte, a wewnątrz niego były zatrzaśnięte kluczyki oraz 1,5-roczny chłopiec./fot. Pixabay

Policjanci z sępoleńskiej „drogówki" pomogli kobiecie, która nie mogła dostać się do swojego samochodu. Drzwi były zamknięte, a wewnątrz niego były zatrzaśnięte kluczyki oraz 1,5-roczny chłopiec. Szybka reakcja mamy i mundurowych doprowadziła do szczęśliwego zakończenia.

W czwartek (13.01.22) po godz. 12.00, dyżurny sępoleńskiej policji odebrał telefon od zdenerwowanej kobiety, która poinformowała, że zatrzasnęła kluczyki w aucie, a w środku został jej 1,5-roczny syn. Na miejsce natychmiast wysłano patrol ruchu drogowego.Mundurowi ustalili, że kobieta po wyjściu z samochodu, poszła do bagażnika wyciągnąć wózek dziecięcy, a kiedy wróciła po dziecko okazało się, że drzwi są zatrzaśnięte razem z kluczykami w środku. Mundurowi szybko znaleźli sposób, aby dostać się do środka, tak by nie uszkodzić jednocześnie auta. Chwilę później, mama i syn byli już razem. Na całe szczęście chłopiec spokojnie przyglądał się całemu zajściu.Jeszcze tego samego dnia, mieszkanka powiatu chojnickiego przekazała za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim podziękowania dla funkcjonariuszy za szybką i profesjonalną pomoc.