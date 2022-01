Kolejowy przetarg w regionie unieważniony. Nowy ma być ogłoszony wiosną

Wieloletni przetarg na przewozy kolejowe w regionie unieważniony przez Krajową Izbę Odwoławczą. Miał on wyłonić przewoźników na najbliższe 8 lat. - Uwzględnimy uwagi KIO i do końca marca ogłosimy nowy przetarg - zapowiada Olgierd Sobkowiak z Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Przystępujemy do opracowania nowego postępowania, które zamierzamy ogłosić najpóźniej do końca obecnego kwartału. To kolejne postępowania uwzględni oczywiście tę wiedzę, którą zdobyliśmy w trakcie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Tak naprawdę wtedy dowiedzieliśmy się o tym, jakie problemy widzą nasi przewoźnicy. W tym zakresie jaki jest oczywiście możliwy do uwzględnienia, postaramy przychylić się do ich oczekiwań, bo jest to nasze wspólne przedsięwzięcie. Zamierzamy związać się z przewoźnikami na okres wielu lat, przewidujemy, że to będzie okres ośmiu lat. Musimy te relacje ułożyć tak, żeby wszystkie strony czuły się z tym kontraktem dobrze, mając oczywiście na względzie to, że musi się to przełożyć na dobro pasażerów - mówi Olgierd Sobkowiak z Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.