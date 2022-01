Na placu Rapackiego w Toruniu stanęła makieta ze sztucznymi, dwumetrowymi płucami. To część ogólnopolskiej akcji Polskiego Alarmu Smogowego. Za dwa tygodnie będzie wiadomo, czym oddychają torunianie.

- Te płuca są pokryte białą, przepuszczalną tkaniną. Z tyłu są wiatraczki, które zasysają powietrze podobnie jak to się dzieje w naszych płucach. W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza te płuca w przeciągu 14 dni zmienią kolor od szarego, po bardzo ciemne, czarne, zwęglone - mówi Kamila Gawrońska - Dickson z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.Więcej w materiale Michała Zaręby.Kampania „Zobacz czym oddychasz" ma zwrócić uwagę na problem zanieczyszczonego powietrza oraz zachęcić mieszkańców m.in. do ubiegania się o dopłaty do wymiany pieców.