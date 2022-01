Sadza w kominie to widmo gigantycznego pożaru! Można go łatwo uniknąć [wideo]

Tego pożaru początkowo nie widać. Tli się powoli, ale później wybucha ze zdwojoną siłą. Zaczyna się od zanieczyszczonych kominów, od zalegającej w nich sadzy. Od początku roku było już osiem tego typu pożarów na terenie miasta i powiatu bydgoskiego.

Palenie w piecu mokrym drewnem, płytami wiórowym, odpadami komunalnymi, plastikiem i gumą, ale też niesystematyczne czyszczenie kominów i brak przeglądów instalacji grzewczej - to przyczyny pożarów sadzy w kominach.- Zjawisko palącej się sadzy jest bardzo groźne, bo nie zauważone w porę może przerodzić się w pożar dachu i całego budynku. Im gorszy materiał opałowy, tym więcej sadzy - tłumaczy kapitan Karol Smarz, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.- Mamy kilka przypadków w roku, gdzie z pożaru sadzy przechodzimy w pożar w pełni rozwinięty. Co ważne, sadza podczas pożaru zwiększa swoją objętość, ona dosłownie puchnie, stąd też zagrożenie tym, że komin pęknie jest bardzo duże. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo duży przyrost ciśnienia w przewodzie kominowym, i co za tym idzie, po prostu hałas. W kominie słyszy się huk.Cztery razy w roku należy czyścić kominek w domach opalanych węglem i drewnem lub innym paliwem stałym, dwa razy w roku przewody w domach opalanych gazem olejem lub innym paliwem ciekłym, i raz w roku przewody wentylacyjne w domach, w domach, w których jest kotłownia lub inny piec grzewczy. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia kominów można zostać ukarany grzywną na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej. A jak wyglądają płonące sadze? Widać to na załączonym filmie.