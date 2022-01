Pytania o rower miejski w Toruniu. Bo ma być lepiej

Konferencja przy jednej ze stacji TRM. Fot. Michał Zaręba

Jak torunianie oceniają funkcjonowanie roweru miejskiego? Jakich zmian oczekują? W grudniu kończy się umowa z obecnym operatorem, dlatego miasto chce przygotować się do nowej edycji. Pomogą ankiety i specjaliści Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W ankiecie padną pytania m.in. o lokalizacje stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego i o samo funkcjonowanie sieci.



- Rynek systemów transportu publicznego w Polsce i na świecie bardzo dynamicznie się zmienia. Zmieniają się i technologie i wymagania użytkowników. Chcemy je poznać i dostosować się jak najlepiej. Druga ankieta będzie skierowana do wszystkich, także do osób, które dotąd nie korzystały z systemu roweru miejskiego w Toruniu. Zapytamy dlaczego tak było i co mogłoby skłonić je do tego, by zechciały skorzystać - powiedział Michał Kwiatkowski z UMK, autor ankiety.



- Na koniec 2021 r. mieliśmy ponad 23 tys. użytkowników Toruńskiego Roweru Miejskiego i 500 tys. wypożyczeń roweru w latach 2019 - 2021 - dodał Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.



Użytkownicy roweru miejskiego dostaną ankietę na adres mailowy, który podali w czasie rejestracji. Drugą można wypełnić do 15 lutego na stronie Urzędu Miasta: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/87100?lang=pl