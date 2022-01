Placówka w Sosnówce ma być zlikwidowana. Jest najdroższą szkołą w gminie

Radni gminy Grudziądz na nadzwyczajnej sesji podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji małej szkoły podstawowej w Sosnówce. Powodem takiej decyzji są wysokie koszty utrzymania placówki i mała liczba uczniów.

- Koszt utrzymania tej szkoły diametralnie różni się od utrzymania pozostałych szkół. W przypadku kosztów na jedno dziecko mówimy o kwocie 25 tys. zł, w przypadku innych szkół to kwota 11 - 12 tys. zł. Mieszkańcy pytają dlaczego z budżetu gminy utrzymujemy szkołę, w której uczy się 50 dzieci i zaledwie 1/4 dzieci z obwodu chodzi do tej szkoły - argumentuje Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz.Uchwała otwiera dalszą procedurę procesu zamknięcia szkoły. Po jej podjęciu trzeba poprosić o opinię m.in. kuratora i związki zawodowe. Szkoła w Sosnówce ma być zlikwidowana z końcem bieżącego roku szkolnego. Placówkę może przejąć stowarzyszenie bądź fundacja.- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że budżet to bardzo napięta sprawa. Nie mamy możliwości polemizowania, natomiast liczymy na to, że fundacja, która przejęłaby tę szkołę, rozwinęłaby placówkę. Szkoła to jest serce wsi. Sytuacja z małą liczbą dzieci w szkole może jest chwilowa - powiedziała Barbara Rączka-Strzałkowska, wójt Sosnówki i rodzic z miejscowej szkoły.Po ewentualnej likwidacji szkoły w Sosnówce uczniów ma przejąć placówka w Sztynwagu.