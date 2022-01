Escape room dla nauczycieli. Ma być inspiracją do ciekawych lekcji [wideo, zdjęcia]

Jest szkielet, ponton i prastare obozowisko, którego strzegą kamienne głowy z wysp Wielkanocnych. Tak wygląda pierwsza część pokoju zagadek, przygotowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Escape room zatytułowany jest „Skarby Wyspy Wielkanocnej”. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Cel jest jeden: zainspirowanie nauczycieli do szukania oryginalnych sposobów nauczania.- Tutaj są ukryte zadania, wszystkie są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Nie można ominąć żadnego – opowiada Grażyna Szczepańczyk, nauczyciel konsultant z Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. - Ostatnim zadaniem jest odnalezienie klucza do kłódki, dzięki któremu można wejść do groty.Na wystrój pokoju składają się przedmioty przyniesione przez pracowników z ich domów. Oni także wymyślili zadania z różnych dziedzin nauki. Pokój zagadek czynny będzie od 17 stycznia do 11 lutego. Obowiązują zapisy.