Ciężarówka uderzyła w samochód stojący na poboczu. I wpadła do rowu

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w podbydgoskim Stryszku. W stojącego na poboczu osobowego volkswagena uderzył jadący w stronę Bydgoszczy tir.

W osobówce, która miała awarię siedziały trzy osoby, w tym dziecko. Do szpitala przewieziono kobietę. Ciężarówka, która nie wyhamowała, po uderzeniu wpadła do rowu.Z kolei w czwartek rano w Zielonce 11-letnie dziecko zostało potrącone na przejściu dla pieszych. Trafiło do szpitala na badania. Kierowcy osobowego samochodu odebrano prawo jazdy. Był trzeźwy.