Zakaz handlu drobiem i jajkami na targowiskach. Ptasia grypa we Włocławku

We Włocławku wykryto przypadek ptasiej grypy. Stwierdzono ją u padłej mewy znalezionej w poniedziałek. Miasto na 30 dni zostanie objęte strefą zakażenia.

Jeszcze w środę przy drogach wjazdowych pojawią się tablice ostrzegawcze. Rozporządzenie w tej sprawie wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii. Co to oznacza dla mieszkańców?– Musimy zrealizować jako miasto określone zadania. Nasze działania, poza informacją dla mieszkańców, skupią się głównie na oznakowaniu tej strefy. Będą częstsze kontrole miejsc w których hodowany jest drób, ptaki. Przez najbliższych 30 dni będzie obowiązywał zakaz handlu drobiem oraz jajkami na targowiskach – mówił Bogdan Mielniczek - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta we Włocławku.Rozporządzenie zakazuje także transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku. Obowiązuje również zakaz dokarmiania ptaków.